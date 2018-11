Filmrecension: Creed 2

Äntligen stod Ivan Drago och Rocky i boxningsringen. Se där en mening man inte visste att man tydligen längtade något enormt efter att få skriva. Och suget blir inte sämre av att nostalgigiganterna är så bra, speciellt Dolph Lundgren lyckas skapa äkta liv och känslor i sin före detta sovjetiske robot. Smärtan i hans ögon är så påtaglig att det blir plågsamt på riktigt när han gravallvarligt berättar om vilken förnedring han har levt i de senaste 30 åren. Medan Rocky har fått en staty i Philadelphia har han levt som en herrelös hund på gatorna i Kiev. Men han har en plan på upprättelse, sonen Viktor. En jätte, till synes avlad och gödd just i syfte att göra imperialistmos av Rockys skyddsling Adonis Creed, precis som pappa Drago gjorde med Apollo Creed Sr.

Historien upprepar sig alltså, som så ofta i filmserier som vägrar att dö.

I det här fallet är det helt oemotståndligt. Det bjuds på snygga boxningsscener, förväntade nederlag och segrar och obligatoriska montage där motståndarna tränar på så oglamorösa sätt som möjligt (de där högteknologiska anabolafabrikerna verkar nedlagda i det forna öst nu för tiden) och Sylvester Stallones trygga, mullrande röst levererar sanningar, som "för att ge smärta måste man ta smärta".

Michael B Jordan är perfekt som den hetlevrade och vilsne Adonis, fortfarande i stort behov av en ställföreträdande pappa. Hans och flickvännen Biancas (den alltid utmärkta Tessa Thompson) förhållande är ovanligt fint skildrat och skapar en bra fond för all boxningsdramatik. De gåshudsframkallande ögonblicken är många, som när den klassiska "Eye of the tiger"-slingan dammas av i precis rätt ögonblick.

Men framför allt handlar "Creed 2" om arv och om att vara en man. Och eftersom män i dessa tider verkar lite förvirrande så kommer här ett bra tips: släpp Jordan B Peterson-böckerna och köp en biljett till "Creed 2" i stället. Den här filmen predikar vikten av att män, för att kunna vara just män, i stället för sänken för sin omgivning, måste få kontrakt med sina känslor och dra lärdomar av goda manliga förebilder. Allt för att fungera i respektfulla och stödjande förhållanden till kvinnor och barn och bli lyckliga. På kuppen kanske det går att inte bara bli utan verkligen känna sig som en världsmästare också. Sylvester Stallones budskap ekar genom boxningshallarna: Vad är en lampa om den inte får lysa? Precis.