Filmrecension: Beautiful boy

Vem bär det yttersta ansvaret när en älskad familjemedlem hamnar i missbrukets klor? Är det omgivningen, drogerna eller missbrukaren själv? Och vilket är bästa sättet att hjälpa på?

Journalisten David Sheff (Steve Carell, "The 40-year old virgin") tampas med frågorna ovan när hans tillvaro skakas om av upptäckten att hans tonårige son Nic (Timothée Chalamet, "Call me by your name") är beroende av drogen metamfetamin.

Vistelserna på olika behandlingshem avlöser varandra, återfallen likaså, och steg för steg börjar det en gång så starka bandet mellan far och son att nötas.

Filmen bygger på två böcker skrivna av huvudpersonernas verkliga förlagor, "Beautiful boy" av David Sheff och "Tweak" av Nic Sheff, i vilka läsaren får ta del av båda sidorna av missbrukets verklighet. Men hur mycket smärta Steve Carell än förmedlar med sina plirande ögon, och hur väl Timothée Chalamet än lyckas gestalta en missbrukares olika tics, så lyckas den belgiske regissören Felix van Groeningen inte tränga in under huden på sina protagonister.

Berättandet använder flitigt hopp mellan nu- och dåtid för att illustrera Davids och Nics relation, och de dyker ofta upp som ett ovälkommet avbrott precis när en stämning är på väg att byggas upp. Lägg därtill musikval som är lika subtila som en blind flodhäst på rullskridskor - innerst inne är Nic en god person, något tittaren ska förstå med hjälp av Neil Youngs "Heart of gold" - och du har en film som mer känns som ett verktyg för att driva igenom ett antidrogbudskap än det hjärtskärande drama den vill vara.

Det är synd, eftersom van Groeningen lyckades så väl med att skildra obeskrivlig smärta och tragedi i sin tidigare film "The broken circle breakdown". I "Beautiful boy" förmår han inte koppla grepp om missbrukets mekanismer, till den grad att det krävs en scen där en upphittad dagbok med läskiga teckningar i princip bokstaverar det som de föregående 90 minuterna inte lyckats förmedla.

Det, tillsammans med ovan nämnda övertydlighet, gör att "Beautiful boy" mest liknar en dyrare brevfilm i det gamla ungdomsprogrammet "Bullen".