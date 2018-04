Falkholts nya peniskonstverk tas ned

Falkholts verk "Fuck the world" blev en omedelbar snackis när det avtäcktes på onsdagsmorgonen. Det är målat på den så kallade Kronobergsväggen, en laglig gatukonstvägg i Stockholm där olika konstnärer visar upp sina verk.

I vanliga fall brukar väggmålningarna få vara kvar i omkring ett halvår, men denna gång får verket bara sitta uppe i en vecka. Anledningen? Klagomål från grannarna.

"Kultur och konst är en viktig del i utvecklingen av intressanta stadsmiljöer. Vi är givetvis måna om den konstnärliga friheten, men samtidigt måste vi respektera de närmaste grannarnas åsikter. Genom att låta verket sitta uppe under en kortare period erbjuder vi alla intresserade att ta del av verket", skriver Camilla Klint, marknadsområdeschef på fastighetsbolaget Atrium Ljungberg som äger fastigheten, i ett pressmeddelande till Dagens Nyheter.

Carolina Falkholt har tidigare sagt att syftet med verket är att lyfta samtalet kring kropp, sexualitet och frihet.

"Fuck the world" har tidigare visats i New York, men inte heller där fick det vara kvar särskilt länge. I vintras målades det raskt över efter kraftiga protester från New York-borna.

2016 vandaliserades en annan av hennes väggmålningar, som föreställde en kvinnas underliv, på Ringön i Göteborg och 2014 skapade hennes konst rubriker när hennes väggmålning föreställande delar av en kvinnokropp med en vagina i mitten stoppades av Nyköpings kommun.