Extrummis får släppa film om Lynyrd Skynyrd

Filmen, som heter "Street survivors: The true story of the Lynyrd Skynyrd plane crash", bygger på Pyles upplevelser från flygkraschen 1977 som dödade bandets frontman och grundare Ronnie Van Zant samt gitarristen Steve Gaines. Även en körsångerska, en manager och två piloter omkom i kraschen.

1988 skrev Artimus Pyle under en överenskommelse som styr hur Lynyrd Skynyrds namn får användas. Pyle hävdar dock att han skrev under "i protest" och måste få vara fri att berätta om upplevelsen ur sitt perspektiv, samtidigt som bandets öde skildras.

Arvingarna till Van Zant samt gitarristen Gary Rossington, som också överlevde olyckan, stämde Pyle och lyckades förhindra att filmen släpptes efter ett beslut av en enskild domare. Men nu har domstolen dömt till Pyles fördel och menar att överenskommelsen som gjordes 1988 är "problematisk", då den förhindrar att medlemmarna gör en film om bandets historia, men samtidigt tillåter dem att prata om sina egna personliga erfarenheter. Domstolen ansåg även att ett förbud mot att släppa filmen inkräktar på yttrandefriheten.

Sedan Lynyrd Skynyrd återförenades 1987 har de haft Ronnies lillebror Johnny Van Zant som frontman. Artimus Pyle lämnade bandet, mest känt för låtarna "Sweet home Alabama" och "Free bird", 1991.