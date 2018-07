Extrabiljetter till Guns N' Roses släppta

Nu får fler chansen att se Guns N' Roses utsålda konsert i Göteborg. Arrangören släpper nämligen "hundratals bra sittplatser" till fredagens spelning på Ullevi, skriver man i ett pressmeddelande.

Morgondagens konsert är en del av mastodontturnén "Not in this lifetime tour" med originalmedlemmarna Axl Rose, Duff McKagan och Slash tillsammans på scen. Bandet inledde turnén 2016 och den har hittills sålt 4,3 miljoner biljetter.