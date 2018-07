Eminem slog publikrekord på Friends arena

På måndagen spelade Eminem för första gången på sjutton år i Sverige - och slog samtidigt nytt publikrekord på Friends arena.

Enligt Stockholm Live såg 57 520 konserten, vilket slog Bruce Springsteens arenarekord från 2013 på 56 840 i publiken.

Eminem slog igenom 1999 med singeln "My name is" från "The Slim Shady LP". Skivan, som producerades av Dr Dre, fick kommersiell framgång och vann en Grammy.

Musikframgångarna fortsatte därefter - och i mitten av 00-talet var Eminem en av världens största rappare. Åren 2000-2009 var han den bäst säljande artisten i USA.

Eminem spelade huvudrollen i semibiografiska "8 Mile" från 2003. Under filminspelningen började Eminem ta sömntabletter vilket ledde till ett djupare missbruk. 2007 överlevde han en överdos av metadon - och året därpå återvände han till rampljuset nykter med plattan "Relapse".

Sedan dess har Eminem varit nykter och gått från kontroversiell provokatör till pålitlig arenarappare, som hatar Donald Trump.