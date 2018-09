Efter tragedin står Mike Shinoda på egna ben

Förra sommaren tog Linkin Parks sångare Chester Bennington livet av sig. En chock för bandkollegan Mike Shinoda, som under det senaste året kämpat sig igenom tragedin med hjälp av konst och musik.

I juni kom soloalbumet "Post traumatic" - resultatet av sorgearbetet.

– Det är ett självbiografiskt album. Jag skrev om allt jag tyckte var värt att skriva en låt om och spelade in dem samma dag som jag skrev dem, säger Mike Shinoda och fortsätter:

– "Over again" skrev jag, och spelade in första versen på, samma dag som vi gjorde hyllningskonserten på Hollywood Bowl. Den andra versen spelade jag in dagen efter då alla känslor och tankar var färska i huvudet.

Oklar framtid

Mike Shinoda slog igenom med Linkin Park i slutet av nittiotalet. Sedan dess har han hunnit släppa musik både solo och i gruppen Fort Minor. Utöver musikerlivet verkar amerikanen som producent och konstnär. I samband med "Post traumatic" gav Mike Shinoda även ut en bok med målningar han gjort under sorgeåret.

Men att "Post traumatic" skulle bli ett soloalbum var ingen självklarhet - i takt med att låthögen växte började ett album sakta ta form.

– Jag visste att jag ville släppa låtarna, men inte hur. När jag skrev "Crossing the line" bestämde jag mig för att jag släpper det här som ett soloalbum - just därför heter låten "Crossing the line". Den handlar om att göra något annorlunda och, för mig, okänt.

Som bäst turnerar Mike Shinoda med soloplattan. Samtidigt som han skriver nytt i sakta mak. Vad som blir nästa steg för Linkin Park vet han inte i dagsläget.

– Det är inte ett avslutat kapitel, men jag vet inte. Ingen av oss vet vad nästa steg är. När vi har svaret på det får fansen veta.

Solo i Sverige

I dagarna spelar Mike Shinoda i Stockholm. Det är långt ifrån första gången han uppträder på svensk mark, men den här gången gör han det som soloartist.

– Det är annorlunda. Det har alltid varit kul att spela med bandet, men att spela solo är roligt på ett annat sätt - som soloartist kan jag ändra låtlistan i farten. När du har fem andra människor på scenen kan du inte göra så. Nu är det bara jag som tar beslut, och då blir det mer spontant.

Konsertupplägget bjuder på en mix av det mesta Mike Shinoda satt sin prägel på - från nya "Post traumatic" till Linkin Park och Fort Minor-låtar.

– Det ska vara en rolig upplevelse. Plattan har en del mörka stunder, men också mycket hopp - jag vill att konserten fångar det.

TT: Fungerade det, att omvandla sorg till konst?

– Det är en lång process. Jag är verkligen på ett bättre ställe i dag än jag var för sex månader, eller ett år sedan. Överlag blir det bättre hela tiden, men vissa dagar är det två steg fram och ett steg bakåt, säger Mike Shinoda och tillägger:

– Det som hjälper är konstterapin. Att få måla, rita och skriva musik - dela det med fansen och möta deras reaktioner. Fansen hjälper verkligen, inte bara mig utan det har också varit jättefint att se hur de når ut till varandra på sociala medier i svåra tider.