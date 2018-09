Eagles till Sverige i sommar

Det amerikanska rockbandet Eagles kommer till Sverige nästa år. Den 8 juni spelar de på Tele2 arena i Stockholm, enligt ett pressmeddelande.

Spelningen är en del av en Europaturné med premiär i Antwerpen den 26 maj och på repertoaren står låtklassiker som "Hotel California", "One of these nights" och "Desperado".

Eagles bildades i Los Angeles 1971 och har sålt över 150 miljoner skivor. På turnén består bandet av Don Henley, Joe Walsh och Timothy B Schmidt tillsammans med nytillskotten Vince Gill och Deacon Frey. Den senare har tagit över efter sin pappa Glenn Frey, som gick bort 2015.

Biljetterna släpps den 5 oktober.