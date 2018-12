Dubbelt firande för Meghan Trainor

Varför anordna två fester när det kan räcka med en? Sångerskan Meghan Trainor har gift sig - på sin 25-årsdag, skriver flera amerikanska medier.

Det lågmälda giftermålet med skådespelaren Daryl Sabara ägde rum i parets trädgård hemma i Los Angeles, bland ungefär 100 inbjudna gäster.

– Det här är början på ett fantastiskt, helt nytt liv. Jag har fått mer än vad jag någonsin kunnat önska mig, säger Trainor till tidningen People.

Det nygifta paret träffades 2014, precis innan Trainor fick sitt stora genombrott med feelgoodlåten "All About That Bass". Hon är även känd för hits som "Dear future husband" och "Like I'm gonna lose you". Daryl Sabara är främst känd från sin medverkan i "Spy kids".