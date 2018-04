Drake slår The Beatles rekord

Den kanadensiske artisten Drake fortsätter att skörda framgångar.

Nyss släpptes singeln "Nice for what" som direkt klättrade upp på första plats på brittiska singeltopplistan - bara veckor efter att hans förra singel "God's plan" toppat listan.

Det korta tidspannet mellan listettorna gör att Drake slagit musikhistoriskt rekord, enligt NME.

I 49 år hade The Beatles rekordet efter att ha toppat den brittiska listan två gånger tätt inpå varandra med singlarna "Get back" och "The ballad of John and Yoko" 1969.