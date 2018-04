Drake hintar om album

Drake släppte ep:n "Scary hours" i januari, och nu kan ett nytt fullängdsalbum vara på gång. Åtminstone om man får tro den kanadensiske superstjärnans instagramflöde, där han lagt ut en händelse med texten "Man kan se albumtimmarna under mina ögon".

Det finns däremot inga övriga detaljer kring albumet.

Drake slog igenom med debutalbumet "Thank me later" och släppte senaste skivan "Views" 2016.