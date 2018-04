Domkyrkans klockor spelade Avicii

Den som befunnit sig i nederländska Utrecht i helgen har kunnat höra Aviciis musik från självaste domkyrkan. Dagen efter beskedet att den svenska världsstjärnan Tim Bergling avlidit hördes klockorna i det 112 meter höga klocktornet spela hans låtar "Hey brother", "Wake me up" och "Without you".

Det hela fångades på film av personer som befann sig i staden.

Tim Bergling avled under en resa till Oman på fredagen. Han blev 28 år.