De spelas mest under midsommar

Genom att kartlägga fjolårets mest spelade låtar har Spotify tagit fram sin årliga lista över de låtar som spelas mest under midsommarfestligheterna.

Liksom tidigare år domineras spellistorna av svenska klassiker på teman som hav, natur och allt som hör sommaren till. Ted Gärdestad toppar årets lista med sin "Sol, vind och vatten", tätt följd av Gyllene Tiders "Sommartider" och Tomas Ledins "Sommaren är kort".

Musiktjänsten har också bjudit in Tomas Ledin att agera värd för spellistan "Svenska sommarklassiker", lagom inför helgens firande. Artisten har, förutom att knipa tredjeplatsen på listan, också den största procentuella ökningen i antal lyssningar under midsommarhelgen på Spotify, jämfört med två veckor tidigare.

â??Det känns väldigt roligt att bli värd för Svenska sommarklassiker just inför midsommar. Den svenska låtskatten gör sig särskilt bra under sommaren och det är fantastiskt att se hur äldre låtar, inklusive några av mina egna, får ett helt eget liv under midsommarfirandet, år efter år på Spotify", säger Tomas Ledin.