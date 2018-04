De är Spelsveriges nya ansikten

Avalanche studios är ett av Sveriges största spelföretag. De har försäljningsmässiga succéer som actionserien "Just cause" och jaktsimulatorn "The hunter" bakom sig. Titlar som gemene man oftast kommer nära först då de är färdiga för försäljning i affären.

I arbetet med företagets nya titel testas en ny infallsvinkel, nämligen att låta intresserade privatpersoner föreviga sina ansikten till spelets olika karaktärer.

– När man jobbar i den här branschen är det vanligt att man använder modeller eller skådespelare när man skapar karaktärerna i ett spel, och scannar in deras ansikten till de olika karaktärerna. Vi kände att det skulle vara spännande att ta ett nytt grepp och fråga våra fans där ute om de ville vara med i vårt spel, säger Anna Bouveng, marknads- och kommunikationschef för företagets egenutgivna spel.

"Har lite hybris"

Enda kravet på de sökande har varit åldern, 18-25 år. Bouveng berättar att det kommit in ansökningar från hela världen, där vissa erbjudit sig att flyga till Sverige enbart för att förevigas i spelet. Totalt valdes 24 unga vuxna från Stockholmsområdet ut. Väl på plats fick alla skriva under strikta avtal om att inte avslöja något om spelets innehåll. Först därefter inleddes processen att göra spelkaraktärer av deras anleten.

– Jag sökte mest som en rolig grej. Jag spelar ganska mycket själv. Men sedan fick jag hybris. Och nu är jag här och har lite hybris, säger 21-åriga Frida Persson inför fotograferingen.

"Coolaste som finns"

Hon och de övriga utvalda satte sig sedan i en liten studio, med kameror från alla möjliga vinklar och blixtar som synkar för att ge utvecklarna förutsättningar att animera ansiktena fritt.

– Det var lite konstigt, jag har aldrig gjort något sådant tidigare, säger Frida Persson.

– Det var jättehäftigt. Att bli förevigad i ett spel är ju det coolaste som finns, säger Alexander Amsenius, 24 år.

TT: TT: Kommer ni spela som er själva eller någon av de andra?

– Jag ska nog vara mig själv, bara för att. Sen kanske testa andra, säger Frida Persson.

Förutom att de 24 utvaldas ansikten kommer att vara spelbara karaktärer är Avalanche förtegna om spelet. Varken innehåll, genre, titel, format eller exakt vilken roll de olika karaktärerna kommer att ha avslöjas.

– Vi är Avalanche studios och vi är kända för en viss typ av spel, mer än så kan jag inte säga, säger Anna Bouveng.