Då släpps Ariana Grandes fjärde platta

Popstjärnan Ariana Grandes fjärde album släpps i sommar. Närmare bestämt den 20 juli och har titeln "Sweetener", enligt Billboard.

I april släpptes första singeln "No tears left to cry" vars musikvideo är en hyllning till de 22 personer som dödades under terrordådet på hennes konsert i Manchester i fjol. En händelse som starkt påverkat artisten och präglat det kommande albumet.

På söndag, den 20 maj, öppnar Ariana Grande Billboard-galan i Las Vegas.