Då kommer "Wolfenstein ll" till Switch

Längtar du efter att få ta dig an "Wolfenstein II: The new colossus" på Nintendo Switch? Då ska du markera den 29 juni i kalendern, meddelar Uppsalaföretaget Machinegames i ett pressmeddelande.

Spelet släpptes ursprungligen i slutet av oktober förra året och har prisats vid olika spelgalor, bland annat som "bästa actionspel" vid The Game Awards i Los Angeles, USA, liksom för bästa manus vid The New York Game Awards tidigare i år.

Efter att tidigare ha varit tillgängligt till PC, Playstation samt Xbox One kommer spelet nu även till Nintendo Switch i sommar.