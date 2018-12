Chow Yun Fat vill skänka sin förmögenhet

Skådespelaren Chow Yun Fat, 63, känd från "Crouching tiger hidden dragon" och tredje "Pirates of the Caribbean"-filmen, tänker lämna hela sin förmögenhet till välgörenhet när han väl gått bort. Han har gjort sig känd i hemstaden Hongkong, där klyftorna mellan fattiga och rika är stora, för att ofta åka kollektivt och köa för att köpa biljett till sina egna filmer, skriver The Guardian.

Chow Yun Fat listas av Forbes som en av världens rikaste skådespelare och är en superstjärna i Asien. Hans förmögenhet räknas uppgå till motsvarande omkring 6,5 miljarder kronor.

– Pengar är ingenting som du äger för evigt. När du försvinner en dag måste du lämna dem till andra som kan använda dem, säger han i en sydkoreansk tv-intervju.

Skådespelaren och hans fru Jasmine Tan har inga biologiska barn, och enligt Chow stöttar hans fru helhjärtat hans beslut.