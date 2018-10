Carole King släpper anti-Trump-låt

Carole King har inte släppt musik sedan 2011. Men nu bryter sångerskan sin paus och släpper låten "One" från 1977 på nytt, men med omarbetad text. 76-åringen skrev den för att spela vid ett politiskt möte förra veckan, men släpper den nu för att motivera motståndare till USA:s president Donald Trump att stå upp för sina ideal.

– Jag behöver ett syfte för att göra musik och har inte haft ett förrän nu, säger hon till Rolling Stone.

Tidigare har Carole King skrivit låter som "(You Make Me Feel Like A) Natural Woman" och "You've got a friend". Hon är känd för att stötta Demokraterna.

Men sångerskan är inte den första att bryta tystnaden med ny politisk musik för att kämpa mot Trump. Förra månaden spelade Barbra Streisand in sin första nya låt sedan 2005, "Don't lie to me", som riktas mot presidenten. Förra året skrev även protestsångerskan Joan Baez låten "Nasty man" om Trump.