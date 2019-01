Cardi B och Musgraves klara för Grammygalan

De första artisterna som kommer att uppträda under årets amerikanska Grammygala har nu presenterats.

Camila Caballo, Cardi B, Dan + Shay, Post Malone, Shawn Mendes, Janelle Monáe och Kacey Musgraves kommer alla stå på scen i Los Angeles den 10 februari.

Samtliga har också chans på musikgalans priser. Rapparen Cardi B har nominerats i hela fem kategorier, bland annat till årets album för sin debutplatta "Invasion of privacy" och årets bästa popduo för sitt samarbete med Maroon 5 på låten "Girls like you".

Artisten Alicia Keys kommer att leda galan och Kendrick Lamar har flest vinstchanser med sina åtta nomineringar, tätt följd av Drake, som har sju.