"Cameron Post" vann på Sundance

"The miseducation of Cameron Post" blev den stora vinnaren när den amerikanska filmfestivalen Sundance avslutades i Utah i natt, där den tog hem juryns pris i dramakategorin.

Desiree Akhavans drama är baserad på Emely M Danforths ungdomsroman med samma namn, och handlar om en tolvårig flicka som utforskar sin homosexualitet men sänds till ett slags samtalsläger för att "av-homosexualiseras". Boken och filmen bygger i sin tur på en verklig händelse, den så kallade Zach Stark-kontroversen.

Chloë Grace Moretz, som tidigare bland annat spelat i superhjältefilmen "Kick-Ass", spelar huvudrollen i filmen.

Sundance grundades av skådespelaren Robert Redford 1978 och fokuserar på indiefilmer och dokumentärer. Festivalfilmerna brukar inte sällan hyllas av kritiker och sedan lyftas fram även under Hollywoods galasäsong. Bland fjolårets Sundancefilmer fanns exempelvis Jordan Peeles "Get out" som i år fått fyra Oscarsnomineringar samt Luca Guadagninos "Call me by your name" som har lika många.

Även svenske Tarik Salehs prisade "The Nile Hilton incident", som nyligen vann en Guldbagge för bästa film, vann på Sundance i fjol.