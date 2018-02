"Call me by your name" får pris i Hollywood

"Call me by your name" har belönats när Hollywoods manusförfattare håller gala i Beverly Hills.

Succéfilmen prisas för bästa manus efter förlaga, rapporterar Variety.

James Ivorys manus baseras på André Acimans roman från 2007 om en kärleksrelation mellan en 17-årig pojke och en 24-årig man. Filmen utspelar sig i Italien 1983.

The Writers Guild of America (WGA) är en av de sista stora prisceremonierna innan Oscars kröner galasäsongen den 4 mars.

I den tunga kategorin bästa manus tävlar kritikerfavoriter som "The big sick", "Get out", "I, Tonya", "Lady bird" och "The shape of water".