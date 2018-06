Blandad respons efter Beyoncé-släppet

Albumet "Everything is love" och den påkostade musikvideon till låten "Apeshit" blev tillängliga för publiken under lördagskvällen. Medierna och musiksajterna gav sig ivrigt på uppgiften att försöka tolka innebörden i de nio olika spåren och framföra sina samlade bedömningar av helheten.

"Ett riskfyllt åtagande"

Tidningen The Guardian gav albumet tre stjärnor av fem möjliga och beskrev projektet som "ett riskfyllt åtagande". Uttalandet baseras mindre på det faktum att Beyoncé lämnat sången för att istället rappa under större delar av albumet, och mer på avsaknaden av äkthet och känsla i låtarna. Tidningen refererar till ett mod och en desperation i de föregående albumen "Lemonade" av Beyoncé och "4:44" av Jay-Z som nu till viss del uteblir.

De båda tidigare albumen var båda delvis ett resultat av den relationskris som paret gick igenom för ett par år sedan, till följd av en otrohetsaffär. Samma relationsuppgörelse är fortsatt närvarande i "Everything is love" men saknar känsla enligt The Guardian och blir istället till ett "strategiskt varumärkesbyggande".

"Modernt och trollbindande"

Musiksajten Djbooth, som också recenserat släppet, är av motsatt åsikt. Sajten beskriver det nya samarbetet som modernt och trollbindande och menar att utvecklingen är enorm när man ser tillbaka på tidigare, mer "forcerade och töntiga" samarbeten artisterna emellan. Sajten förutspår en lång livslängd för det nya albumet, långt förbi tillfälliga radiolistor och trender i klubbmusiken.

The Telegraph ger albumet fyra av fem stjärnor och inleder med att ställa frågan hur det gick till när Jay-Z och Beyoncé blev hiphopens svar på John Lennon och Yoko Ono. För att sedan snabbt konstatera att Beyoncé sjunger långt mycket bättre än Yoko och i nästa steg fastslå att hon sjunger bättre än någon annan i branschen.