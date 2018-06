"Beyoncé och Jay Z gör precis som de vill"

Texten "Nytt album ute nu" dök plötsligt upp på storbildsskärmarna vid slutet av Beyoncé och Jay-Z:s Londonspelning under uppföljningsturnén av "On the run tour" från 2014.

"Everything is love" heter albumet, där duon kallar sig för The Carters. Men hur oväntat var släppet egentligen?

– Det var väntat. Helt plötsligt skulle de ut på "On the run II" vilket är fett, men någonting måste ju tillföras till den här turnén för att den fortfarande ska vara intressant att se på, säger Tina Mehrafzoon, programledare för Sveriges Radios "Musikguiden i P3".

Att det var ett helt album var däremot en överraskning.

– Man hade kanske väntat sig en singe. Men det här är giganter på musikscenen internationellt, de gör precis som de vill, tillägger hon.

Hyllade solokarriärer

Beyoncé gjorde sig ett namn internationellt i slutet av 90-talet som sångare i r'n'b-gruppen Destiny's Child, innan hon gick över till en hyllad solokarriär. Jay-Z debuterade även han mot slutet av 90-talet, och ses som en av världens mest betydelsefulla hiphop-artister.

TT: Hur blev de så stora?

– De har varit smarta med sina uttryck skulle jag vilja säga, speciellt Beyoncé som har blivit en väldigt stor ikon för många människor. Inte minst genom "Lemonade" där hon verkligen satte ner foten och visade var skåpet ska stå. Sedan hon släppte de senaste skivorna har det varit en helt annan standard, speciellt då hennes visuella uttryck har varit så starkt, säger Tina Mehrafzoon.

Jay-Z har i stället haft stor påverkan på själva musikindustrin, anser Mehrafzoon.

Har gjort "bizz"

– Det har hänt så himla mycket på hiphop-scenen och det är inte nödvändigtvis Jay-Z som har stått för de mest progressiva egenskaperna i det musikaliska på senare år. Men han har varit med och producerat och tagit fram den här Tidal-grejen, gjort mycket "bizz", säger hon.

Tidal är en musikströmningstjänst som ägs av Jay-Z, där bland annat Beyoncés "Lemonade" släpptes exklusivt. Syftet med tjänsten är bland annat att ge en bättre ekonomisk ersättning till artister, och på det nya albumet får bland annat konkurrenten Spotify en känga i en av låttexterna.

– Visst, all heder till dem för att de står för det här, men de är inte hjältar för det - Beyoncé och Jay-Z har råd att göra det här. De som är i ännu större behov av rättvisa ersättningar är på en betydligt lägre nivå än Jay-Z och hans polare, säger Tina Mehrafzoon.

Beyoncé och Jay-Z spelar på Friends Arena i Solna den 25 juni.