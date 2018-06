Berlinmuseum återlämnar nazi-stulen konst

Bodemuseet i Berlin har lämnat tillbaka en träskulptur från 1400-talet till dess före detta ägares arvingar - som bemötte gesten med att sälja tillbaka verket till konstmuseet.

Enligt museichefen Michael Eissenhauer rättar överenskommelsen till tidigare orättvisor.

Verket "Three angels with the christ child" var en del av det judiska paret Ernst och Agathe Saulmanns privata konstsamling. När nazismen tog fäste i Tyskland tvingades paret fly till Italien 1935. Nazisterna beslagtog allt i parets ägo - från företag till konstsamling. Året därefter auktionerades över hundra av dessa verk ut.

På senare tid har Saulmanns släktingar, med hjälp av forskare, lyckats identifiera var elva av dessa verk finns i dag. Det visade sig att tre privata konstsamlingar och fem tyska konstmuseer huserade konstverken.

– Min familj har lyckats få till olika överrenskommelser med dessa institutioner och samlare. Men, Bodemuseet är den enda institution som genomfört en oberoende undersökning och kontaktat oss med resultatet, sade arvingen Felix de Marez Oyens under en presskonferens.