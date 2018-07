Bay City Rollers Alan Longmuir död

Musikern Alan Longmuir har gått ur tiden rapporterar BBC.

Bay City Rollers-grundaren avled på måndagen efter en kort tids sjukdom omgiven av sin familj, som bekräftar dödsfallet på Twitter.

Skotten Alan Longmuir bildade tillsammans med sin bror Derek Longmuir 1967 popgruppen Bay City Rollers - som slog igenom stort under 70-talet med hittar som "Bye bye baby", "Shang-a-lang" och "All of me loves all of you".

Han beskrivs av bandets före detta frontman, Les McKeown, som kärnan i bandet.

Bandet, med rötterna i Edinburgh, var så pass stora i framförallt Storbritannien och USA att de fick ett eget tv-program och "rollermania" uppkallat efter sig - ett fenomen bland fans som uttryckte intensiv beundran för bandet.

Bay City Rollers har sålt 120 miljoner album världen över - men samtidigt som bandets popularitet var som störst, 1976, valde Alan Longmuir att hoppa av bandet. Orsaken var depression avslöjade musikern långt senare i en dokumentär på BBC. Två år efter grundarens avhopp, 1978, splittrades Bay City Rollers.

Alan Longmuir blev 70 år gammal.