At The Gates har fångat känslan

Det har gått 27 år sedan Göteborgsbandet At The Gates släppte sin första ep, 22 år sedan de lade ned och 4 år sedan comebackalbumet "At war with reality". När de nu släpper "To drink from the night itself" är det med nytt blod i bandet.

Efter den senaste turnén började gitarristen Anders Björler fundera på sin framtid, och under fjolårsvåren hade han bestämt sig - han skulle lämna At The Gates. Även om det var ett besked som bandet ogärna ville ha, kunde de nu återgå till arbetet. Jonas Stålhammar som länge har varit vän med medlemmarna ersatte, och de började genast skriva på nytt material.

– Sedan blev det som en explosion. Vi hade en nästan frenetisk kreativitet, och vi ville att den känslan skulle genomströmma skivan. Vi har gått tillbaka till vad det är som driver oss som band och vad som är viktigt för oss. Att försöka kanalisera just den känslan att det vi gör är viktigt och att vi brinner för det här, den känslan är någonting jag tycker att vi hör på skivan, säger Lindberg.

Tänkte för mycket

At The Gates är stilbildare av det som kom att kallas "The Gothenburg sound" inom death metal, och störst genombrott fick "Slaughter of the soul" från 1995. På den tiden kunde de harva runt på spelningar för 300 personer - det var först efter att bandet lades ned året därpå som musiken tog fart på allvar. 2008 gjorde de en stor återföreningsturné, den sista någonsin - trodde de. Men de visade sig ha lite för roligt och idén att skapa någonting nytt började växa. Sex år senare kom det hyllade "At war with reality".

– När vi gjorde comebackskivan 2014 var det på något sätt, hur mycket vi än kämpade emot, en väldigt stor förväntan på den skivan. Även om vi frisvor oss all yttre påverkan så känner man i efterhand att vi kanske tänkte ett varv för mycket, medan vi på den här skivan kunde gå tillbaka och hitta det vi verkligen ville göra, säger Lindberg.

"Något att bita i"

På "To drink from the night itself" har de utgått från Peter Weiss antifascistiska verk "Motståndets estetik". En idé som Lindberg fick redan för 15 år, men som först nu blir verklighet.

– Det har alltid känts för tungt och för mycket. Men när vi hade bestämt oss för att göra en ny skiva med At The Gates tänkte jag att vi kanske skulle kasta oss in i det här, det är verkligen någonting att bita i, säger han.

Romanen är ett dokument från motståndsrörelsen mot fascismen mellan 1930 och 1950-talet, men ett politiskt band, det vill Tomas Lindberg inte kalla At The Gates.

– Ja, vi utgår från en antifascistisk bok en här gången men man behöver inte direkt vara politisk för att gå emot fascism. Hela den här diskussionen om kulturhistoriens tolkning utifrån olika perspektiv har jag valt att lägga ett klassiskt marxistiskt perspektiv på, så vi står kanske mer till vänster i våra uppfattningar överhuvudtaget, men kommer inte att skråla ut partipolitiska budskap från scenen, vi är fortfarande samma gäng, säger Tomas Lindberg.