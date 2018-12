Årets spel stäms för stöld av dansmoves

Epic Games, företaget bakom det populära onlinespelet Fortnite, har stämts i en amerikansk domstol för att ha stulit dansmoves, skriver musiksajten Pitchfork.

Enligt anmälaren, New York-rapparen 2 Milly, har bolaget kopierat rörelserna från den dans han utför i videon till sin låt "Milly Rock" från 2014. En dans som numera går under smeknamnet "Milly-rocking", och som spelskaparna har använt som så kallad emote i Fortnite. En "emote" är danser eller gester som spelfigurerna utför och som spelaren får betala för att få använda.

Det är inte första gången bolaget anklagas för movestöld, skriver Pitchfork. Rapparen BlocBoy JB:s dans "shoot" och Snoop Doggs dans till låten "Drop it. Like it's hot" har också, enligt anklagelserna, använts otillåtet i spelet.

I anmälan skriver rapparen att Epic Games inte borde få göra vinst på hans stjärnstatus och hårda arbete.

Fortnite vann pris för årets spel på Golden Joystick Award i London.