Ännu en utredning mot Kevin Spacey

Scotland Yard har startat en tredje utredning mot filmstjärnan Kevin Spacey, rapporterar TMZ. Utredningen gäller nya anklagelser om sexuella trakasserier som ska ha ägt rum i London 2005.

Händelsen anmäldes till polisen i december förra året och ska gälla ett sexuellt övergrepp från 2005. Teatern Old Vic i London, där Spacey arbetade mellan 2004 och 2005, har mottagit vittnesmål från 20 personer som anklagar honom för kränkningar och sexuella trakasserier.

Tvåfaldige Oscarsvinnaren Spacey anklagades nyligen av skådespelaren Anthony Rapp för sexuella närmanden 1986, när Rapp var 14 år. Därefter har fler trätt fram med liknande historier.

Skandalen har fått Netflix att stryka hans huvudroll Francis Underwood från serien "House of cards" och Spacey har dessutom klippts bort från kommande storfilmen "All the money in the world".