Anna Burns är årets Booker-vinnare

På tisdagskvällen delades det brittiska bokpriset The Man Booker Prize ut för femtionde gången. Sex författare har alla skrivit böcker som sticker ut bland årets engelskspråkiga utgivningar. Men det var Anna Burns som lyckades imponera mest på juryn.

– Jag insåg att jag höll något extraordinärt och ovanligt i mina händer. Rösten var utmärkande och spektakulär, säger jurymedlemmen Kwame Anthony Applah i ett klipp på Twitter efter beskedet.

"Milkman" utspelar sig i en namnlös stad där det är väldigt farligt att vara intressant. Mellanbarnet i en familj i staden gör allt för att dölja för sin omgivning att hon har en pojkvän och att hon har träffat mjölkbudet.

Författaren Anna Burns är född i Belfast i Nordirland men är bosatt i England. Hon har tidigare skrivit romanerna "No Bones" och "Little Constructions". 2001 belönades hon med Winifred Holtby Memorial Prize.

Bland övriga nominerade fanns amerikanska Rachel Kushner med boken "The Mars room", kanadensiske Esi Edugyan med "Washington black", amerikanske Richard Powers med "The overstory" och brittiske Robin Robertson med "The long take". Och 27-åriga Daisy Johnson från Storbritannien med "Everything under", den yngsta någonsin att vara bland de sex nominerade.

Bookerpriset delas ut årligen till den författare som enligt juryn har gett ut den bästa romanen i Storbritannien med engelska som originalspråk. Vinnaren tilldelas en prissumman på 50 000 pund, ungefär 580 000 kronor.