All Saints släpper nytt

Brittiska All Saints är på gång med ett nytt album. "Testament" blir uppföljare till 2016 års "Red flag" och är producerad av William Orbit, skriver Contactmusic.

William Orbit har producerat artister som U2, Madonna och Britney Spears, och samarbetade även med All Saints under deras storhetstid i början av 2000-talet.

All Saints slog igenom 1997 med sitt självbetitlade debutalbum och singlar som "Never ever" och "Pure shores".