Adams och Mayer i musikaliskt samarbete

Den amerikanske artisten Ryan Adams har utlovat tre nya album under 2019. Nu avslöjar han att musikerkollegan och den nära vännen John Mayer är inblandad i arbetet med det första släppet "Big colors", skriver Contactmusic.

"Han tog med sig hettan, vänner, som vanligt. Vi älskar dig John Mayer", skrev sångaren på Facebook under en bild av de två sittandes i en studio.

Adams och Mayer har delat scen många gånger tidigare och ofta framfört låten "Come pick me up" från Adams debutalbum "Heartbreaker".