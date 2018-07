Abba-fansen blir bara fler

Bröllopsklockorna ringer och Jason Tuazon-McCheyne vänder sig mot sin man för att säga "ja". Ur högtalarna strömmar en lugn version av "Dancing queen" och under äktenskapslöftena lovar han att alltid sätta sin make före Abba. I alla fall så gott det går.

– Som du märker är jag kanske deras allra största fan, säger 46-årige Jason Tuazon-McCheyne efter att ha berättat om bröllopet som ägde rum tidigare i år.

Han är från Melbourne i Australien och har tapetserat hemmet med bilder på gruppen. Jason Tuazon-McCheyne åker världen över för att se olika uppsättningar av musikalen "Mamma mia" och spenderar tiotusentals dollar på flyg- och inträdesbiljetter för att komma så nära medlemmarna som möjligt.

– Abba är soundtracket till hela mitt liv. Mitt livs kärlek. För om man väl har börjat älska dem, så älskar man dem för alltid. Men berätta inte det för min man, säger Jason Tuazon-McCheyne.

Den mörka eran

Enligt Shanika Ranasinghe som doktorerar i ämnet "Abba-fans" vid University of London är det just lojaliteten som utmärker entusiasterna världen över. För oavsett ålder, kön, land och generation så är det "once an Abba-fan - always an Abba fan" som gäller.

– Det är ett kulturellt fenomen. Trots att de inte har släppt ny musik tillsammans på 36 år så fortsätter man att hylla och beundra dem, säger hon.

Men att vara ett Abba-fan har inte alltid varit lätt. Shanika Ranasinghe har studerat utvecklingen genom årtiondena och kommit fram till att fansen åkt en riktig berg- och dalbana.

Under 1970-talet var supergruppen aktiv och fanskaran göddes med Eurovision-seger, hit efter hit och turnerande.

– Men sedan kom 80-talet och "the dark period" - Abba-fansens mörka era, berättar hon.

Albumet "The visitors" lät inte riktigt som det man var van vid. Bandet splittrades och trots fansens lojalitet började allt fler att hyscha med att man fortfarande älskade dem.

– Det var nästan pinsamt att erkänna att man gillade Abba under den perioden, förklarar Ranasinghe.

Flest fans nu

Men under 90-talet vände det uppåt igen. Det första "Abba gold"-albumet släpptes, gick rakt upp på topplistorna och gjorde det fritt fram för fansen att uttrycka sin kärlek och beundran igen.

– Sedan dess har det hållit i sig, säger Ranasinghe.

Att kärleken blomstrar och lever kvar märks även i Abbas internationella fanklubb. Den bildades 1986 av två nederländska kvinnor och har sedan dess växt sig stor med tusentals medlemmar som träffas minst en gång om året för att hylla bandet.

– Vi är så glada och förvånade att gruppen fortsätter att växa och att nya unga personer går med. Många som kommer på våra träffar var inte ens födda när Abba splittrades, säger Helga van de Kar som var med och startade klubben.

Och enligt forskaren Shanika Ranasinghe så är det mest anmärkningsvärda med Abba att deras storhetstid rent entusiastmässigt är precis just nu.

– De har fler fans än någonsin tidigare. Nya generationer upptäcker musiken och "fyller på" skaran för varje år som går. Den nya "Mamma mia"-filmen och två nya låtar visar dessutom att intresset inte ens är i närheten av att svalna.