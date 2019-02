40 år sedan punkens värsta buse dog

John Simon Ritchie - mer (ö)känd som Sid Vicious - var bara 21 år gammal när han överdoserade det heroin, som hans egen mamma hade försett honom med, på en fest i Greenwich Village i New York den 2 februari 1979.

Festen hölls för att fira det faktum att han hade släppts från fängelset Riker's Island där han uppenbarligen utan större effekt tvingats genomgå ett 55 dagar långt behandlingsprogram mot sitt drogberoende.

Detta efter att ha attackerat Patti Smiths bror Todd med en trasig Heineken-flaska på en nattklubb. Attacken skedde under tiden han var frigiven mot borgen efter att ha blivit misstänkt för sin egen flickväns, Nancy Spungens, död fyra månader tidigare, skriver The Independent.

Självmordpakt?

Det var i rum 100 på det beryktade Chelsea Hotel i New York som Spungen hade hittats knivhuggen till döds i badrummet. Misstankarna föll på Sid Vicious, basist i Sex Pistols, som alltså hann dö före rättegången. I början erkände dock Sid Vicious mordet: "I did it... Because I´m a dirty dog", ett erkännande han i ett senare skede tog tillbaka.

Mordet är alltså fortfarande olöst och följaktligen har det funnits fler än en teori om vem eller vilka som egentligen låg bakom mordet. Andra menar att Sid Vicious och Nancy Spungen i själva verket hade ingått en självmordspakt.

Arg som en hamster

Oavsett blev Vicious och Spungens dödsfall bisarrt nog snart ikoniska inom populärkulturen. Inte minst genom filmatiseringen "Sid & Nancy" 1986, med bland andra Gary Oldman i en av rollerna.

Flera år senare, 2014, berättade Sex Pistols sångare John Lydon, alias Johnny Rotten, att han ångrade att han rekryterade sin gamla barndomskompis till bandet:

"Han hade inte en chans. Hans mamma var en heroinmissbrukare. Jag har dåligt samvete för att jag tog in honom i bandet, han klarade inte av det alls. Jag känner mig lite ansvarig för hans död."

John Lydon var också den som gav honom namnet Vicious (elak), eftersom både Sid och Lydons hamster hade en förkärlek för att bitas.