21 Savage frihetsberövad i USA

Rapparen 21 Savage har frihetsberövats av amerikanska migrationsmyndigheten som anklagar honom för att ha stannat i landet längre än vad hans visum tillåter.

26-årige Shayaa Bin Abraham-Joseph, som han egentligen heter, säger själv att han är från Atlanta i den amerikanska delstaten Georgia, men de amerikanska myndigheterna menar att han egentligen är brittisk medborgare, och att han kom till USA 2005.

"Vi arbetar flitigt för att få Abraham-Joseph ut från förvaret medan vi arbetar med myndigheterna för att reda upp missförståndet," säger rapparens advokat Dina LaPolt i ett uttalande.

21 Savage släppte sitt debutalbum "I am > I was" 2017, och hans låtar handlar om ämnen som droger, våld och polisbrutalitet. Albumet toppade Billboardlistan under två veckor i december förra året, och tävlar om två Grammys nästa vecka.