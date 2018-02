Stockholm trotsade börsoro

Den senaste veckans berg- och dalbana på världens börser är inte helt oväntad efter en lång tid av rekordnoteringar. Det som anses vara den utlösande faktorn bakom den senaste tidens fall är bland annat oro för stigande inflation och obligationsräntor i USA.

– Men den svenska börsen har klarat sig bättre än den amerikanska. En anledning till det är att den svenska börsen inte rusat lika kraftigt som den amerikanska. Vi har haft en mer sidledes utveckling, och värderingarna i Sverige är heller inte lika höga, säger Maria Landeborn, sparekonom på Skandia.

Efter att ha fluktuerat under fredagen låg Stockholmsbörsens breda OMXS-index vid 16-tiden kring -0,2 procent. Vad gäller den närmaste framtiden så förutspår Maria Landeborn en period av ökad volatilitet.

– Om vi tittar på hur det sett ut under andra halvan av 2017 har det varit snarast onormalt lugnt på marknaden, och det är lätt att vänja sig vid att börsen i stort sett alltid stiger och att lugn är normaltillståndet. Men så är det inte. Nu tror jag att vi är på väg tillbaka till en mer normal miljö eftersom räntorna stiger och marknaden börjar fundera på vad som händer när vi inte längre har nollräntor och de massiva stimulanser som vi åtnjutit sedan finanskrisen.

Att Stockholm under fredagen inte tappade mer kan förklaras av politiska skeenden i USA under dagen. Hotet om en budgetkris har skjutits sex veckor på framtiden i och med en budgetuppgörelse i kongressen som skrivits under av president Trump.