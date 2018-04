Svenska företag blickar mot Japan

– Syftet är att visa det nya Japan. Många av Sveriges företagsledare kan ha en något gammal bild av landet. Det har varit en lång period av recession som är på väg att ändras, säger Cecilia Öberg Leiram, handelssekreterare i Japan för Business Sweden.

Resan sker i samband med firandet av att de två länderna haft diplomatiska relationer i 150 år. Totalt är det 150 deltagare från drygt 75 företag och organisationer som deltar - den största svenska delegation som hittills besökt Japan.

Kungaparet och start-up-bolag

Kungaparet, ledande personal på bolag som Astra Zeneca, Elekta, Saab och Volvo samt nya företag som exempelvis Algoryx, Exeger och Flow Neuroscience kommer att vara med.

– Japan är på jakt efter nya innovationer och start-ups men har hittills letat mest i USA och exempelvis Storbritannien. Vi behöver visa att Sverige är världsledande inom innovation, säger Öberg Leiram.

Enligt handelssekreteraren kommer det att annonseras "ett antal affärer eller samarbetsavtal" under de dagar, 23-25 april, som programmet pågår. Exakt vilka avtal det handlar om är i nuläget inte officiellt.

Framtidens transporter - elektriska, uppkopplade och självkörande fordon - är en punkt på agendan. Även framtidens vård och dess digitalisering ska diskuteras.

– Japan har en väldigt stark fordonsindustri och utvecklingen inom exempelvis självkörande fordon drivs också ur ett socialt perspektiv eftersom landet har en sjunkande och åldrande befolkning, säger Öberg Lejram.

Trump spökar

I skuggan av de tullar som USA och president Donald Trump infört kommer också frihandelsfrågor att tas upp.

– Japan har tagit en ny intressant roll. Man driver på inom TPP (Stillahavsavtalet Trans Pacific Partnership) efter att USA trädde ur och det finns en ny överenskommelse mellan EU och Japan, säger Öberg Lejram, som påpekar att svenska företag måste ha en god relation med japanska företag eftersom dessa är oerhört inflytelserika i hela Asien.

Avtalet mellan EU och Japan, det så kallade EPA-avtalet, Economic Partnership Agreement, medför enligt Business Sweden att utbytet av varor och tjänster kommer att underlättas. Störst ökning av export väntas ske inom livsmedel och jordbruksprodukter.

Uppåt för ekonomin

Enligt experter har den japanska ekonomin gått "förhållandevis bra" de senaste fem åren.

– De stimulanser som är associerade med Abenomics (den japanska presidenten Shinzo Abe:s ekonomisk politik) har gett skjuts. De har också fått hjälp av att Kina fortsätter att växa och att USA och Europa gått bättre. Det hjälper den exportberoende japanska ekonomin, säger Per Hammarlund, chefstrateg för tillväxtekonomier på SEB.

Ett bekymmer för Japan är den fortsatt låga inflationen. Prognosen för 2018 ligger på 1 procent, vilket ändå skulle vara den högsta sedan 2014. Samtidigt ser landets BNP-tillväxt ut att bromsa något, bland annat till följd av befolkningsminskningen.

Tokyobörsen steg under andra halvåret 2017 och en bit in i 2018 med över 20 procent men har under de senaste månaderna under stor svajighet fallit tillbaka med mellan 10 och 20 procent.

– Den är en väldigt bra mätare på global riskaptit men den blir ju då också väldigt volatil, säger Hammarlund.