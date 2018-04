Svagare pund efter duvaktig varning

Det brittiska pundet har det senaste dygnet försvagats gentemot dollarn efter duvaktigare tongångar från Storbritanniens centralbankschef Mark Carney.

I en intervju med brittiska BBC under torsdagskvällen sade Carney att den senaste tidens svagare siffror över ekonomin ger Bank of England skäl att fundera en extra gång över penningpolitiken. Samtidigt påpekade bankchefen att ett flertal räntehöjningar under de kommande åren är att vänta.

– De största ekonomiska besluten kommer tas i Brexit-förhandlingarna, och vi kommer därefter behöva rätta oss efter de effekter som uppstår för att hålla ekonomin stabil, sade Carney i intervjun med BBC.

Pundet pressades efter bankchefens kommentarer ned till 1:42 mot dollarn, under fredagsförmiddagen hade pundet fallit till omkring 1:40 dollar.

Den svagare valutan fick marknaden att stiga. I den inledande handeln ökade Londonbörsens FTSE100-index med 0,5 procent.