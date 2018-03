Oro för handelskrig kom av sig - börsen upp

Stockholmsbörsen inledde onsdagen skakigt men den ökade oron för ett handelskrig kom av sig under handelsdagen. Det breda OMXS-indexet landade på plus 0,2 procent. Bäst av tungviktarna gick stålkoncernen SSAB, plus 5,4 procent, trots det överhängande hotet från USA:s ståltullar.(TT)