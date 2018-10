Så sparar du när börsen sviker

Vin och sprit

Vin av erkänd kvalitet och av bra årgångar kan stiga i värde med tiden. Bra årgångar är de som håller länge, enligt experter.

Men att investera i vin är kunskapskrävande. Producenternas historik är viktig och det gäller att inte förblindas av reklam om nya samlarviner.

– Det gäller att man ska köpa erkänd kvalitet i originalförpackning och lagra det korrekt, säger Johan Magnusson, auktoriserad värderingsman för vin.

För eftertraktade viner generellt kan man vänta sig en dubblering i värde på fem till åtta års sikt, enligt honom. Hetast på marknaden just nu är vissa röda viner från Bourgogne. För flaskorna med samlarvärde kan man få betala mellan 10 000 och 50 000 kronor. Finare flaskor från Bordeaux går att köpa för 4 000 till 10 000 kronor.

Samlarviner kan dels köpas via vinauktioner hos Systembolaget och via andra länder, dels via importörers kundklubbar.

Sällsynta flaskor av exempelvis whisky kan också bli värdefulla samlarobjekt. Limiterade upplagor säljs emellanåt via Systembolaget till priser långt under marknadsvärde.

Konst

På konstmarknaden märks börsens svängningar på olika sätt. Efter stora börsuppgångar hämtar en del hem vinster och köper konst i stället.

– När det skakar drar folk öronen åt sig och investerar i något som har en tydlig prisbild och åtminstone ligger kvar i värde. Konst är inte bara en siffra i en databurk. Det är något man kan ta på och som ger en annan dimension till själen, säger Björn Extergren, chef för intag och försäljning på Bukowskis.

Konstmarknaden är het och varje auktion resulterar i nya rekordförsäljningar, enligt Extergren. En målning av Gösta Adrian-Nilsson, GAN, en av Sveriges dyraste konstnärer, klubbades för över sju miljoner kronor på Bukowskis senaste moderna auktion.

Men Björn Extergren anser inte att priserna är på en ohälsosam och uppblåst nivå och jämför med hur marknaden fungerade innan 90-talskrisen.

– I dag handlar det inte om spekulation och okunnighet, man är faktiskt påläst, säger han.

Guld

Ett kilo guld är alltid ett kilo guld. Under finanskrisen 2008 när allt annat rasade steg guldet i värde.

– Om allt går åt skogen står sig guldet stabilt. Givet att du kan komma åt det och det inte blir stulet, säger Torbjörn Iwarson, portföljförvaltare på Skandia.

Enligt honom kan det räcka med att sannolikheten för en krasch ökar för att guldpriset ska stiga.

Samtidigt har prisutvecklingen på guld inte varit särskilt bra hittills i år. Ur ett svenskt perspektiv påverkas värdet också av att dollarn har stärkts till nackdel för kronan. Med fler räntehöjningar i USA i sikte kan guldpriset påverkas ytterligare framöver.

Ska man då satsa på guld?

– Som ett komplement skulle jag säga, som en del av en sund riskhantering, säger Torbjörn Iwarson.

Ett troy uns (31,1 gram) guld kostar i dag runt 1 200 dollar, motsvarande cirka 11 000 kronor i dagens penningvärde.

Sparkonto

Är det så att du vet att du kommer att behöva använda ditt sparkapital inom den närmaste tiden är många experter eniga om att ett vanligt sparkonto är ett bra alternativ för att minimera risken för förluster. Även om räntorna på vanliga sparkonton ligger 0-1 procent kan tryggheten vara värdefull.

– Att kunna sätta in lite pengar med statlig garanti och fria insättningar och uttag. Det hittar du inte någon annanstans, säger Joakim Bornold, sparekonom på Nordnet.

– Det kan fungera som en stabiliserande effekt i portföljen. Nästan lika bra som guld, säger Bornold.