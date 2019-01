Så blev lyxhotellet ett femstjärnigt fängelse

Packa väskorna och samlas i lobbyn.

Den uppmaningen fick affärsmän och konsulter som checkat in på Ritz-Carlton i hopp om en flärdfull vistelse i den saudiska huvudstaden i november 2017.

Vad de inte visste var att de skulle köras till andra boenden för att göra plats för en helt annan sorts gäster.

Lyxhotellet förvandlades till ett femstjärnigt fängelse för över 300 personer, frihetsberövade i det som beskrevs som en korruptionshärva. Bedömare och kritiker menar dock att tillslaget främst var ett sätt för den oberäknelige kronprinsen Mohammed bin Salman (ofta kallad MBS) att samla makten under sig och göra sig av med meningsmotståndare.

Dyrköpt frihet

Bland de gripna fanns såväl prinsar som miljardärer - och 95 procent av de inspärrade var redo att nå en uppgörelse, hävdade MBS i The New York Times. På så sätt räknade han med att få in omkring hundra miljarder dollar (omkring 900 miljarder svenska kronor) till statskassan. Mycket av detaljerna kring såväl anklagelser som uppgörelser har dock inte offentliggjorts, vilket gör det svårt att bedöma i vilken utsträckning korruption faktiskt har straffats eller om siffran på hundra miljarder dollar överhuvudtaget är realistisk.

Prins Miteb bin Abdullah, som en gång sågs som ledande konkurrent till kronprinsen bland möjliga tronarvingar, släpptes efter några veckor. Han rapporterades ha betalat över en miljard dollar i utbyte mot sin frihet. Efter närmare tre månader hade turen kommit till prinsen och storinvesteraren Alwaleed bin Talal och hans frigivning ska ha kostat sex miljarder dollar, enligt The Wall Street Journal.

Uppgifter om övergrepp

Detaljerna kring vad som utspelade sig på Ritz-Carlton är få.

De som har släppts tiger som muren, vilket är att vänta i ett land där kritik mot kungahuset och regeringen straffas med fängelse. Men enligt The New York Times förekom psykiska och fysiska övergrepp - och minst 17 av de frihetsberövade ska ha behövt sjukhusvård. En person dog av sina skador, enligt tidningen.

Företrädare för Mohammed al-Amoudi hävdar i ett mejl till TT att den 75-årige företagsledaren "inte har behandlats dåligt och hans hälsa är god".

När Ritz-Carlton öppnade för vanliga gäster igen i februari 2018 flyttades fångarna till andra platser, bland annat till ett fängelse i Riyad. Ungefär samtidigt meddelade åklagare att de som vägrat att göra upp med regeringen skulle ställas inför rätta, men sedan dess har det varit tyst.

Släpptes förra veckan

De flesta som satt inlåsta tros ha släppts. I oktober förra året hävdade MBS att endast åtta personer fortfarande var frihetsberövade. Men enligt nyhetsbyrån Reuters källor släpptes minst åtta personer förra veckan, bland dem affärsmannen Amr Dabbagh och Meckas tidigare borgmästare Osama al-Bar, medan bland annat ex-ministern Adel Fakieh och prins Turki bin Abdullah fortsatt tros vara inspärrade.

När TT besökte det tidigare prinsfängelset i april förra året glittrade minglande gäster återigen i kapp med lyxhotellets spegelblanka marmor. Influgna modeller och slipsprydda ambassadörer var då på plats för att ta del av landets första modevecka - ett evenemang som låg i linje med kronprinsens försök att hitta nya inkomster för den oljetyngda ekonomin.

Men sedan dess har gripandet av aktivister och mordet på regimkritikern Jamal Khashoggi satt käppar i hjulet för försöken att sälja in ett reformerat Saudiarabien. De internationella rubrikerna handlar nu på nytt om regimens välkänt hårdföra behandling av dissidenter snarare än om den absoluta monarkins vilja att förändras för att locka utländska investerare.