Rika tar ut färre föräldradagar första året

Hur många dagar med föräldrapenning föräldrar tar ut under barnets första år skiljer sig åt beroende på hur mycket de tjänar och om de bor ihop, visar en ny studie.

Ensamstående föräldrar med låg inkomst tar i genomsnitt ut flest dagar under barnets första år, 6,0 dagar per vecka, enligt Försäkringskassan. Det kan jämföras med sammanboende föräldrar med hög inkomst som i genomsnitt tar ut 3,7 dagar per vecka.

"Möjligheten att vara föräldralediga från arbetet för att förlänga semestrar eller vara med i barnens vardag minskar för de föräldrar som måste ta ut de flesta dagarna på en gång", säger Alexandra Wallin, avdelningschef på Försäkringskassan, i ett pressmeddelande.

Efter att barnet fyllt två år har ensamstående med låg inkomst kvar i genomsnitt 72 dagar, mot 160 dagar för sammanboende föräldrar med hög inkomst.

I genomsnitt tar föräldrar ut 4,4 föräldrapenningdagar per vecka under barnets första år.