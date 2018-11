Rådet inför Black Friday: var priskritisk

– Vi har sett att många produkter är lika billiga, eller till och med billigare andra tider på året än på just Black Friday, säger Carl Vult von Steyern, Nordenchef på Prisjakt och tillägger:

– Under Black Friday är det enorma volymer av produkter som går upp och ner i pris, men en vanlig dag är det också det.

Enligt Carl Vult von Steyern ändras priser på varor allt oftare och begreppet rea är därför något förlegat.

– Tittar man på produkter i dag så har de ett jojo-beteende, man har kampanjer löpande hela tiden under året. Detta gör att det bli svårt att veta vad som är rea. I svensk lagstiftning betyder rea att man ska ha normalpris under en längre tid och sedan ska man ha en markant sänkning under kort tid.

När butiker och företag avlöser varandra med lockande kampanjer och reor blir det svårare för konsumenten att avgöra hur bra ett erbjudande faktiskt är, samtidigt som det gör det möjligt att fynda oftare under året.

– Det är därför viktigt att jämföra och kolla prishistorik, och att hålla emot impulserna. Vi blir överösta av en massa intryck och det gäller att vara förberedd, säger Carl Vult von Steyern.