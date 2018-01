Postnords ordförande slutar

"Arbetet med att finna hans efterträdare inleds omedelbart", skriver Postnord, som under en längre tid fått mycket kritik för bolagets hantering av brev- och paketleveranser.

Näringsminister Mikael Damberg tackar Jens Moberg för fem hår av hårt arbete och engagemang.

– Han har lyckats med att ta fram en strategi för att ställa om hela den danska verksamheten. Jag tror han tyckte att det nu var rätt läge att gå vidare, och framför allt att lämna över till någon som nu måste ta över det hårda arbetet med att verkligen leverera på kvaliteten i Sverige och den stora omställningen i Danmark, säger han.

Dåliga år för Postnord

I Danmark drabbades Postnord för några år sedan av ekonomiska problem, bland annat på grund av att all kommunikation mellan den offentliga sektorn och medborgarna i Danmark började ske digitalt, något som lett till att brevmängden minskat med över 90 procent sedan 2000.

I Sverige har skandalerna med förstörda och borttappade försändelser avlöst varandra de senaste åren. I oktober 2016 kallade Mikael Damberg med anledning av den undermåliga posthanteringen till sig Jens Moberg och sade då att han ville se "förbättring och förändring" inom ett halvår.

TT: Med en titt i backspegeln, hur skulle du säga att han klarade den uppgiften?

– Ja... Det har gått upp och ner kan man säga, säger Mikael Damberg och kommenterar Post- och telestyrelsens kvalitetsuppföljning under 2017 då myndigheten fann att Postnord gjort flera insatser som syftat till kvalitetsförbättring.

Kvalitetsdippar

– Men där efter har vi sett kvalitetsdippar i verksamheten både under sommaren, på grund av bemanningsproblem, och i november på grund av den enorma e-handeln med paket som man inte riktigt hade beredskap för, säger Mikael Damberg och tillägger:

– Men nu har vi skärpt kvalitetskraven och gett dem bättre ekonomiska förutsättningar så nu måste man fortsätta att leverera på kvalitet och återupprätta förtroendet.

TT: Om du skulle nämna några av de förutsättningarna, vad handlar de om?

– Det ena är den nya postförordningen som trädde i kraft vid årsskiftet, som innebär att vi höjer kvalitetskraven på brevförsändelserna till 95 procent. Det andra är de ekonomiska förutsättningarna, där den danska verksamheten under många år har lidigt ekonomiskt, där vi nu från den danska ägarsidan gått in med 1,8 miljarder kronor och från den svenska gått in med 0,4 miljarder för att göra om den danska verksamheten så att den blir lönsam igen.