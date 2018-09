Opec pressar upp oljepriset

Under onsdagen nådde priset på Brentolja sin högsta nivå på fyra år. Det höga priset får USA:s president Donald Trump att se rött. Vid FN:s toppmöte tidigare i veckan upprepade han det han ofta uttryckt på Twitter;

– Opec och Opecländerna skinnar som vanligt resten av världen och jag gillar det inte. Ingen borde gilla det, skrev han, enligt amerikanska CNBC.

Sanktioner mot Iran

Oljekartellen Opec har begränsat sin produktion sedan januari i fjol för att motverka tidigare prisfall. Även USA:s beslut i maj att dra sig ur kärnvapenavtalet med Iran och införa nya sanktioner mot landet tros vara en viktig orsak till det stigande oljepriset då Iran är den tredje största oljeproducenten inom Opec.

I Sverige höjde ledande bensinbolag under onsdagen priset på diesel med tio öre per liter. Höjningen är en direkt effekt av det stigande råoljepriset, förklarar Ulf Svahn, vd för Svenska petroleum och drivmedelinstitutet. Trots detta tror branschen att bensinpriset kommer att falla under hösten. Det beror framför allt på att säsongseffekten för bensin håller på att klinga av.

Svagare dollar

– Vi har en säsong när västvärlden kör mer bil. Då stiger konsumtionen och därmed också priset. När denna så kallade "driving season" slutar omkring första helgen i september sjunker den prisökning vi ser över råoljepriset, säger Svahn.

Detta i kombination med en svagare dollar tror han kommer att äta upp effekten av den dyrare råoljan.

– Jag tror att man kan räkna med att trenden är lite nedåtgående under hösten.

Någon brist på olja är det inte i världen. Tvärtom visade Internationella energirådet IEA: s senaste månadsrapport att den globala oljetillgången är rekordhög.

– Det är första gången vi är över 100 miljoner fat per dag i produktion, säger Svahn.