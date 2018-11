Massprotest mot trakasserier skakar Google

Den interna ilskan växer bland Googles 94 000 anställda efter The New York Times avslöjande om att bolaget betalat mångmiljonbelopp i fallskärmar till manliga chefer som anklagats för trakasserier. Att anklagelserna tystats ner och cheferna hyllats av Googles toppar när de lämnat företaget gör inte saken bättre.

En chef som lämnade Google 2014 fick 90 miljoner dollar - närmare 820 miljoner kronor i dagens penningvärde - och ett offentligt tack av Larry Page, en av Googles grundare. Vad som inte nämndes var att en kvinnlig anställd anklagat chefen för sexuella trakasserier året före.

Locket på

Ytterligare två chefer ska ha skyddats på liknande sätt de senaste tio åren. En av dem fick också lämna företaget, men kompenserades även han med flera miljoner dollar trots att Google inte hade någon skyldighet att betala honom. Den andre jobbade kvar med hög lön. I samtliga fall behölls locket på om anklagelserna mot männen.

Larry Page och Googles vd Sundar Pichai har den senaste tiden försökt gjuta olja på vågorna av missnöje genom att be om ursäkt - men det verkar inte ha hjälpt.

Inte respekterade

Drygt 1 500 anställda - de flesta av dem kvinnor - på ett 20-tal av företagets kontor runt om i världen avser att under torsdagen lämna sina arbetsplatser i protest mot hur Google hanterat såväl anklagelserna om sexuella trakasserier som The New York Times avslöjande.

– Vi vill inte längre känna att vi inte är jämlika eller respekterade, säger 33-åriga Claire Stapleton, som arbetar på Googleägda Youtube, till The New York Times.

– Google är känt för sin kultur. Men i verkligheten lever vi inte ens upp till den mest grundläggande respekten, rättvisan och anständigheten gentemot varje enskild individ.