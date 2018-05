LKAB i kamp mot klockan efter Nextjetkonkurs

– Vi har ett planerat underhållsstopp i både gruva och förädling i Malmberget. Det är planerat sedan ett år tillbaka, säger Bo Krogvig, kommunikationsdirektör på LKAB, till TT.

I praktiken innebär det att driften vid LKAB:s gruva i Malmberget utanför Gällivare står still den 12 till 27 maj. Under perioden tar LKAB in ungefär 600 underentreprenörer.

– Det är specialister och experter. Många kommer utomlands ifrån och ska in på schema och göra sitt arbete. Skulle konkursen leda till att vi måste förlänga underhållsstoppet kommer det att kosta många miljoner varje dag, säger Krogvig.

Det konkursade bolaget Nextjet hade Gällivare som en destination upphandlad via Trafikverket. Och klart är att LKAB är pressat av situationen att bolaget inte flyger till orten längre.

– Vårt krav på Trafikverket och konkursförvaltaren är att man snabbt måste hitta en lösning, säger Krogvig.

TT: Hur har ni gjort hittills?

– Just nu analyserar vi situationen och ser vad som har hänt. Ett alternativ är kanske att flyga till Kiruna men det är tolv mil på dålig väg, säger Bo Krogvig.