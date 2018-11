Lägre vinst men högre försäljning för Astra

Ett flertal förlorade patent på stora läkemedel har gjort att trenden för Astra Zeneca sedan flera år har pekat nedåt med sjunkande vinster och försäljning.

Tredje kvartalet är inget undantag. Men för första gången på länge visar bolaget på tillväxt i produktförsäljningen, upp nio procent i fasta valutakurser, och enligt Astra Zeneca handlar det den här gången inte bara om en tillfällig tillväxt.

Marknaden reagerade positivt och aktiekursen lyfte med omkring 2 procent vid börsöppningen för att sedan falla tillbaka något.

Nya läkemedel

– Framför allt är det våra nya läkemedel som går väldigt bra, särskilt inom onkologi. Vi fortsätter att ha en bra utveckling i Kina samtidigt som vi ser en god tillväxt i USA som fortfarande är vår största marknad, säger Jacob Lund, kommunikationsdirektör på Astra Zeneca.

Vinsten före skatt sjönk under perioden till 477 miljoner dollar, motsvarande cirka 4,3 miljarder kronor under kvartalet. Det kan jämföras med en vinst på 746 miljoner dollar motsvarande period 2017.

Omsättningen uppgick till 5 340 miljoner dollar, jämfört med 6 232 miljoner dollar ett år tidigare.

– Posten externa samarbeten ligger ganska lågt under kvartalet och vi räknar med betydligt större intäkter där och i övriga rörelseintäkter under sista kvartalet, säger Jacob Lund.

En vändpunkt

De externa samarbetena är Astra Zenecas äldre läkemedel i terapiområden som bolaget inte längre satsar så hårt på, enligt Lund.

– Nästa steg är att få upp vinsten. Nu är vi i en period när vi lanserar många nya läkemedel på kort tid och då satsar vi mycket på att bygga upp försäljningskompetens, säger Jacob Lund.

Bolagets vd Pascal Soriot är trots den lägre vinsten positiv.

"I dag är en viktig dag som karakteriserar framtiden för Astra Zeneca, då resultatet under kvartalet och hittills under året markerar början på vad vi tror kommer att bli en period av hållbar tillväxt under många år framöver", säger han i ett pressmeddelande.