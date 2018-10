Högre vinst för Ica

Omsättningen steg också, upp till 28 846 miljoner kronor, jämfört med 27 164 miljoner kronor.

– Det är ett bra kvartal för hela Ica-gruppen. Vi har haft en bra försäljning, upp sex procent som är mycket för oss och ser att de satsningar vi gör biter bra, allra tydligast gäller det e-handeln där vi växer klart bättre än marknaden gör, säger vd:n Per Strömberg till TT.

Ett frågetecken inför rapporten var rörelsemarginalen i Sverige som nu kom in på 5,0 procent. Under andra kvartalet sjönk just rörelsemarginalen till 3,7 procent på grund att det varma vädret lett till en annan försäljningsmix, liksom högre lager- och logistikkostnader.

Just det höga kostnadstrycket i logistikverksamheten lyfter Per Strömberg som ett problem.

– Det finns kvar och består av två huvuddelar, dels de kraftigt stigande bränslepriserna som så klart påverkar oss. Sedan finns det för få chaufförer som en effekt av högkonjunkturen, säger han.