HD öppnar upp för vadhållning i hela USA

Högsta domstolen i USA har underkänt en federal lag som förbjuder kommersiell vadhållning på amerikansk fotboll, basket, baseboll och andra sporter.

Ärendet som prövats gäller New Jersey, som 2014 införde en lag som tillåter människor att satsa pengar på sport på delstatens kasinon och hästkapplöpningsbanor. Men domstolens utslag öppnar även upp för andra delstater i landet att tillåta och skattebelägga spelandet, rapporterar The New York Times.

Amerikaner beräknas varje år lägga 150 miljarder dollar på illegalt spel på olika sporter. Nevada med spelstaden Las Vegas har varit undantagen från vadhållningslagen, som infördes 1992.

Högsta domstolen har i sitt utslag kommit fram till att lagen bryter mot konstitutionen.