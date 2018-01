Fords vinst sämre än väntat

Den amerikanska biltillverkaren Fords vinst för fjärde kvartalet förra året blev sämre än väntat. En bidragande orsak var enligt bolaget stigande råvarupriser och en ofördelaktig dollarkurs.

Ford varnar för att högre priser på aluminium och stål under 2018 kan påverka bolagets vinst under året.

Nettovinsten för fjärde kvartalet landade på 2,4 miljarder dollar, eller 60 cent per aktie. Justerat för engångskostnader blev vinsten 39 cent per aktie. Analytiker i genomsnitt hade räknat med en vinst på 42 cent per aktie.